Путин призвал свести к минимуму угрозу бедности российских семей

Несмотря на ситуацию, в которой сегодня оказался мир, нельзя забывать о поддержке семей с детьми, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он призвал повысить эффективность уже действующих мер поддержки таких семей с учетом современных реалий.

«Несмотря на наиболее значимые события сегодняшнего дня, на особенности сегодняшней ситуации, мы, конечно, ни в коем случае не должны забывать о, казалось бы, будничных вещах. Но таких, которые, безусловно, являются вопросами фундаментального характера», – сказал он на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Участникам заседании он предложил проанализировать уже принятые меры поддержки и обсудить повышение их эффективности с учетом в сфере сложившейся ситуации в демографии и экономике.

«Повторю: главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребёнок, и для тех, которые уже воспитывают детей», – приводит слова Президента пресс-служба Кремля.

Он также напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала: право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года.