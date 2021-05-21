Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

Звания «Город трудовой доблести» удостоились еще 12 российских городов. Это названные ранее Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральск и Комсомольск-на-Амуре, а также поддержанные РАН Чебоксары.

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. В прошлом году почетный статус был присвоен 20 городам, в том числе и Казани.

Предложение «Единой России» о присвоении 11 городам звания «Город трудовой доблести» прозвучало вчера на заседании оргкомитета «Победа». Почетный статус присваивается городам, жители которых внесли большой вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на местных предприятиях, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.