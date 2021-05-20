Звание «Город трудовой доблести» могут получить еще 11 российских городов

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» о присвоении 11 городам звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, ему известно, что вопрос прорабатывается с общественными организациями и на местах, в регионах.

Как сообщил на заседании российского оргкомитета «Победа» секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в партии провели масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почетное звание. В список попали Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральск и Комсомольск-на-Амуре. «Все эти города достойны почетного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН», — сказал Турчак.

Он обратился к Президенту с просьбой поддержать это предложение и присвоить городам почетное звание в сентябре текущего года.

В прошлом году число городов, удостоенных звания «Город трудовой доблести», увеличилось с 11 до 20. В число этих городов вошла Казань.

