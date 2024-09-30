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Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному за проявленное мужество и героизм при исполнении служебного долга. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Евгений Поддубный был ранен в начале августа в Курской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины. В результате нападения он получил тяжелые травмы, включая ожог, черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета. Сначала он был доставлен в местную больницу, а затем переведен в столицу для дальнейшего лечения.
Поддубный активно ведет свой телеграм-канал, через который делится информацией об украинском конфликте. В частности, в мае 2023 года в числе других военкоров сообщил о начале контрнаступления ВСУ.
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