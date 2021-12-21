Путин присвоил звание Героя РФ гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову. Указ был размещен на сайте правовых документов.

В документе сказано, что звание Обносов удостоен за значительный вклад в укрепление обороноспособности России и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности.

На должность гендиректора корпорации Борис Викторович был утвержден 13 марта 2003, является генеральным конструктором авиационных средств поражения. Автор более ста научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и выпуска военной техники. Доктор технических наук, профессор.

Также Президент России наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» известных российских деятелей культуры — актрису Марину Неёлову и Нину Гуляеву, певца Александра Розенбаума и режиссера Всеволода Шиловского.