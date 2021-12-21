Путин наградил орденами Неёлову, Гуляеву, Розенбаума и Шиловского
Орденами «За заслуги перед Отечеством» будут награждены известные российские деятели культуры — актрисы Марина Неёлова и Нина Гуляева, певец Александр Розенбаум и режиссер Всеволод Шиловский. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Награды будут вручены «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в указе.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден советский и российский певец, бард, художественный руководитель Фонда создания и развития театра-студии «Петро-Арт» Александр Розенбаум.
Артистка московского театра «Современник» Марина Неёлова, актер и режиссер Всеволод Шиловский и артистка МХАТ им. Чехова Нина Гуляева будут награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Этим же указом будут вручены ряд государственных наград работникам прокуратуры, медицинским работникам и другим.