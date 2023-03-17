Путин присвоил зенитной ракетной бригаде и авиаполку наименования «гвардейских»

Почетные наименования «гвардейских» присвоил сегодня 77-й зенитной ракетной бригаде и 559-му бомбардировочному авиационному полку Президент РФ Владимир Путин. Указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Соединение и часть признаны гвардейскими «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом <…> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», отмечается в документах.

77-я зенитная ракетная бригада входит в состав Южного военного округа. Была сформирована в 2014 году. Базируется в городе Кореновске Краснодарского края. Из открытых источников известно, что на ее вооружении стоят зенитные ракетные комплексы C-300В4.

559-й бомбардировочный авиационный полк ведет свою историю от 559-го истребительного авиационного полка, сформированного в 1950 году. С 1993 года базируется на военном аэродроме Морозовск в Ростовской области. Имеет на вооружении истребители-бомбардировщики Су-34.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин присвоил наименования «гвардейских» 71-й зенитной ракетной бригаде и 226-му штурмовому авиационному полку.