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Путин присвоил зенитной ракетной бригаде и авиаполку наименования «гвардейских»
Почетные наименования «гвардейских» присвоил сегодня 77-й зенитной ракетной бригаде и 559-му бомбардировочному авиационному полку Президент РФ Владимир Путин. Указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Соединение и часть признаны гвардейскими «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом <…> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», отмечается в документах.
77-я зенитная ракетная бригада входит в состав Южного военного округа. Была сформирована в 2014 году. Базируется в городе Кореновске Краснодарского края. Из открытых источников известно, что на ее вооружении стоят зенитные ракетные комплексы C-300В4.
559-й бомбардировочный авиационный полк ведет свою историю от 559-го истребительного авиационного полка, сформированного в 1950 году. С 1993 года базируется на военном аэродроме Морозовск в Ростовской области. Имеет на вооружении истребители-бомбардировщики Су-34.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин присвоил наименования «гвардейских» 71-й зенитной ракетной бригаде и 226-му штурмовому авиационному полку.
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