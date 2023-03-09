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Путин присвоил зенитной ракетной бригаде и авиационному полку наименования «гвардейских»
Почетное наименование «гвардейских» присвоил сегодня 71-й зенитной ракетной бригаде и 226-му штурмовому авиационному полку Президент РФ Владимир Путин. Указы главы государства опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Почетные наименования соединению и части присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Оба указа вступают в силу со дня его подписания, то есть сегодня.
226-й штурмовой авиационный полк ведет свою историю от 266-го истребительного авиационного полка, сформированного в 1941 году. В начале специальной военной операции на Украине погиб командир части — полковник Руслан Руднев, о чем сообщало издание 63.ru.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин присвоил наименование «гвардейских» 53-й и 35-й зенитным ракетным бригадам.
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