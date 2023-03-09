Путин присвоил зенитной ракетной бригаде и авиационному полку наименования «гвардейских»

Почетное наименование «гвардейских» присвоил сегодня 71-й зенитной ракетной бригаде и 226-му штурмовому авиационному полку Президент РФ Владимир Путин. Указы главы государства опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетные наименования соединению и части присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Оба указа вступают в силу со дня его подписания, то есть сегодня.





226-й штурмовой авиационный полк ведет свою историю от 266-го истребительного авиационного полка, сформированного в 1941 году. В начале специальной военной операции на Украине погиб командир части — полковник Руслан Руднев, о чем 71-я зенитная ракетная бригада входит в состав 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Была сформирована в 1968 году.226-й штурмовой авиационный полк ведет свою историю от 266-го истребительного авиационного полка, сформированного в 1941 году. В начале специальной военной операции на Украине погиб командир части — полковник, о чем сообщало издание 63.ru.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин присвоил наименование «гвардейских» 53-й и 35-й зенитным ракетным бригадам.