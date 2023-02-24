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Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская»
Почетное наименование «гвардейская» присвоил сегодня 35-й зенитной ракетной бригаде Президент РФ Владимир Путин. Указ главы государства опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Почетное наименование присвоено бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», отмечается в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» 53-й зенитной ракетной бригаде.
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