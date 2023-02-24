Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская»

Почетное наименование «гвардейская» присвоил сегодня 35-й зенитной ракетной бригаде Президент РФ Владимир Путин. Указ главы государства опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное наименование присвоено бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня.

35-я зенитная ракетная бригада входит в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Бурятии. В 2017 году она стала первым соединением войсковой ПВО в Сибири и на Дальнем Востоке, перевооруженным на зенитные ракетные комплексы «Бук-М3».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» 53-й зенитной ракетной бригаде.