Путин присвоил почетные звания педагогам, нефтяникам и геологам из Татарстана

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания семи жителям Татарстана. Они награждены за многолетний добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Так, за заслуги в науке, падагогике, подготовке высококвалифицированных специалистов отмечены трое: доктору технических наук, профессору, первому проректору Казанского государственного аграрного университета Булату Зиганшину присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», замдиректора по научной деятельности КФУ Искандеру Ярмакееву — «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», учителю гимназии №94 имени Л.Н. Мурысина Елене Сергеевой — «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» отмечены трое представителей «Татнефти»: слесарь по ремонту технологических установок НГДУ «Джалильнефть» Рушан Исламов, начальник установки Бавлинского участка сероочистки управления «Татнефтегазопереработка» Юрий Соколов, а также машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт НГДУ «Елховнефть» Альфрет Халиуллин.

Кроме того, замначальника Татарского геологоразведочного управления ПАО «Татнефть» Татьяне Гилязовой присвоено звание «Заслуженный геолог России».