news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 8 ноября 2023 17:41

Путин присвоил трем подразделениям ВС РФ почетные наименования

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин присвоил трем подразделениям почетные наименования. Соответствующие указы опубликованы на федеральном портале правовой информации.

Так, звания «гвардейская» удостоились 297-я зенитная ракетная бригада, 16-я отдельная Хинганская бригада радиационной, химической и биологической защиты, а также 35-я Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления.

Все подразделения получили признание за отвагу, мужество и стойкость личного состава в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России.

Напомним, что ранее Путин присвоил звание генерал-лейтенанта выходцу из Татарстана.

#Владимир Путин #вооруженные силы рф
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100