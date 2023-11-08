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Путин присвоил трем подразделениям ВС РФ почетные наименования
Президент России Владимир Путин присвоил трем подразделениям почетные наименования. Соответствующие указы опубликованы на федеральном портале правовой информации.
Так, звания «гвардейская» удостоились 297-я зенитная ракетная бригада, 16-я отдельная Хинганская бригада радиационной, химической и биологической защиты, а также 35-я Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления.
Все подразделения получили признание за отвагу, мужество и стойкость личного состава в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России.
Напомним, что ранее Путин присвоил звание генерал-лейтенанта выходцу из Татарстана.
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