Путин присвоил трем подразделениям ВС РФ почетные наименования

Президент России Владимир Путин присвоил трем подразделениям почетные наименования. Соответствующие указы опубликованы на федеральном портале правовой информации.

Так, звания «гвардейская» удостоились 297-я зенитная ракетная бригада, 16-я отдельная Хинганская бригада радиационной, химической и биологической защиты, а также 35-я Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления.

Все подразделения получили признание за отвагу, мужество и стойкость личного состава в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России.

Напомним, что ранее Путин присвоил звание генерал-лейтенанта выходцу из Татарстана.