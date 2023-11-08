Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта выходцу из Татарстана

Президент России Владимир Путин присвоил звание присвоил звание генерал-майора полиции замначальнику ГУ МВД по Ставропольскому краю Айдару Абрарову — выходцу из Татарстана. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Айдару Абрарову», – указано в документе.

Отметим, что Абраров родился в июле 1969 года в Татарстане. Карьеру он начал в 1994 году. С мая 2022-го назначен на должность замглавы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.