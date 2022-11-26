Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин присвоил семи жительницам России звание «Мать-героиня». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Звания удостаиваются женщины, родившие и воспитывающие 10 и более детей. Получившим это звание единовременно выплачивают 1 млн рублей.

Звания удостоились: Анджела Ахматова из Кабардино-Балкарии, Людмила Бадмаева из Бурятии, Елена Китаева из Алтайского края, Елена Кожеватова из Оренбургской области, Галина Меньшикова из Волгоградской области, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга, следует из документа.

Напомним, первой звания «Мать-героиня» удостоилась супруга главы Чечни – Медни Кадырова, воспитывающая 11 детей, в том числе двоих приемных.