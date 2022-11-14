Первой звания «Мать-героиня» удостоилась жена Кадырова Медни – указ Путина

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать – героиня» супруге главы Чеченской республики Рамзана Кадырова – Медни Кадыровой. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Звание Кадыровой присвоено за «большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», говорится в документе.

По данным из открытых источников, Медни и Рамзан Кадыровы воспитывают одиннадцать родных и двоих приемных детей.

Напомним, звание «Мать-героиня» для россиянок, родивших и воспитавших от 10 детей — граждан РФ, Путин утвердил в августе этого года. Удостоившиеся звания получат особый знак отличия, грамоту и единовременное денежное поощрение в 1 млн рублей.