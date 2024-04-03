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Путин присвоил Садовничему звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему звание Героя Труда РФ. Российский лидер сообщил об этом на встрече с академиком РАН, которому сегодня исполнилось 85 лет, сообщает пресс-служба Кремля.
«<...> хочу проинформировать вас о том, что мною подписан указ о награждении вас званием Героя Труда Российской Федерации», — заявил Путин.
В ответ Садовничий сказал главе государства, что «всё, что достигла высшая школа, — это благодаря вам и вашей поддержке». Президент возразил, что «это благодаря ректорскому корпусу, благодаря таким руководителям, как вы».
Утром Путин направил организатору науки телеграмму, в которой поздравил его с 85-летним юбилеем.
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