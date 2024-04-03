Путин присвоил Садовничему звание Героя Труда

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Президент России Владимир Путин присвоил ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему звание Героя Труда РФ. Российский лидер сообщил об этом на встрече с академиком РАН, которому сегодня исполнилось 85 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> хочу проинформировать вас о том, что мною подписан указ о награждении вас званием Героя Труда Российской Федерации», — заявил Путин.

В ответ Садовничий сказал главе государства, что «всё, что достигла высшая школа, — это благодаря вам и вашей поддержке». Президент возразил, что «это благодаря ректорскому корпусу, благодаря таким руководителям, как вы».

Утром Путин направил организатору науки телеграмму, в которой поздравил его с 85-летним юбилеем.