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Путин поздравил ректора МГУ Садовничего с 85-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем ректора Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академика РАН Виктора Садовничего. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Крупный ученый, опытный педагог и наставник, общественный деятель с огромным авторитетом и безупречной репутацией, Вы посвятили себя сбережению и развитию лучших традиций отечественного просвещения и высшей школы», – сказал глава государства.
Он отметил, что благодаря подвижническому труду академика МГУ сегодня является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи. Вуз по праву славится многими поколениями замечательных профессоров и преподавателей – исследователей и новаторов, подчеркнул Путин.
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