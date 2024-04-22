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Общество 22 апреля 2024 19:59

Путин присвоил почетное звание главе Балтасинского района Нутфуллину

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Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин стал заслуженным работником сельского хозяйства РФ. Указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу», — уточняется в документе.

Рамиль Нутфуллин возглавляет муниципальное образование с ноября 2012 года. Свою трудовую деятельность начинал в колхозе имени «Социалистик Татарстан» Балтасинского района ТАССР в 1978 году. Учился в Казанском сельскохозяйственном институте, в 1983 году в том же колхозе работал агрономом – семеноводом. Возглавлял цех по кормопроизводству колхоза «Татарстан» Балтасинского района РТ с 1985-го по 1996-й. С 1996-го по 2004 год председательствовал в местном СХПК «Татарстан», который был реорганизован в ООО «СХП «Татарстан», где Нутфуллин работал председателем в период с 2004-го по 2012-й. В 2001 году ему присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства РТ.

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#Владимир Путин #Сельское хозяйство
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