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Путин присвоил почетное звание главе Балтасинского района Нутфуллину
Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин стал заслуженным работником сельского хозяйства РФ. Указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу», — уточняется в документе.
Рамиль Нутфуллин возглавляет муниципальное образование с ноября 2012 года. Свою трудовую деятельность начинал в колхозе имени «Социалистик Татарстан» Балтасинского района ТАССР в 1978 году. Учился в Казанском сельскохозяйственном институте, в 1983 году в том же колхозе работал агрономом – семеноводом. Возглавлял цех по кормопроизводству колхоза «Татарстан» Балтасинского района РТ с 1985-го по 1996-й. С 1996-го по 2004 год председательствовал в местном СХПК «Татарстан», который был реорганизован в ООО «СХП «Татарстан», где Нутфуллин работал председателем в период с 2004-го по 2012-й. В 2001 году ему присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства РТ.
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