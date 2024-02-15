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Общество 15 февраля 2024 11:32

Путин наградил главу Новошешминского района и сотрудника Кабмина Татарстана

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Путин наградил главу Новошешминского района и сотрудника Кабмина Татарстана
Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами граждан РФ, в том числе четырех татарстанцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены глава Новошешминского района Вячеслав Козлов, начальник Управления информационных технологий, связи и защиты информации Аппарата Кабмина РТ Алексей Огородников и начальник ж/д вокзала Агрыз Горьковской региональной дирекции ж/д вокзалов Дирекции ж/д вокзалов – филиала ОАО «РЖД» Евгений Бареков.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено заместителю гендиректора АО «Агросила» Дилшату Ситдикову.

«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу», – говорится в указе.

#Владимир Путин #государственные награды рф и рт
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