Путин присвоил новому главе МЧС звание генерал-лейтенанта

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС России Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — сказано в тексте указа.

Ранее, 25 мая, глава государства назначил Куренкова на пост министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.