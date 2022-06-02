news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
2 июня 2022  13:08

Путин присвоил новому главе МЧС звание генерал-лейтенанта

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС России Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — сказано в тексте указа.

Ранее, 25 мая, глава государства назначил Куренкова на пост министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

 

#Владимир Путин #МЧС России
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100