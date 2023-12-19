Путин присвоил наименование гвардейской 41-й общевойсковой армии

Почетное наименование гвардейской присвоено 41-й общевойсковой Краснознаменной армии. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале опубликования правовой информации.

Армия удостоена почетного наименования «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Впервые 41-я армия была сформирована на основании директивы Ставки ВГК от 14 мая 1942 года на базе оперативных групп Тарасова и Берзарина и штаба оперативной группы войск Калининского фронта. Участвовала в неудачной Второй Ржевско-Сычевской операции и в удачной Ржевско-Вяземской операции. После последней расформирована 9 апреля 1943 года.



В нынешнем виде армия существует с 27 июля 1998 года, когда Президент РФ Борис Ельцин подписал указ о ее развертывании в городе Новосибирске на базе штаба Сибирского военного округа в связи с перебазированием последнего в Читу.



С 2010 года 41-я армия входит в состав Центрального военного округа. Ее соединения и воинские части дислоцированы на территории пяти регионов: Новосибирской, Омской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края.

Кроме того, Путин с аналогичной мотивировкой присвоил наименование гвардейских 49-й зенитной ракетной бригаде, 100-й отдельной бригаде разведки и 177-му отдельному полку морской пехоты.

49-я зенитно-ракетная бригада была сформирована в 1967 году. С 1969-го входила в состав 3-й общевойсковой армии Группы советских войск в Германии. В 1994-м передислоцирована в Ельню. На данный момент входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируется в Смоленске (с 2012 года).



100-я отдельная разведывательная бригада была сформирована как экспериментальная в 2009 году из частей 56-й десантно-штурмовой бригады, 10-й отдельной бригады специального назначения и других формирований спецназа. Входит в состав 58-й армии Южного военного округа, дислоцируется в Моздоке.



177-й отдельный полк морской пехоты был сформирован в 2018 году на основе 414-го отдельного батальона морской пехоты, созданного в 1999-м (батальон участвовал во второй чеченской кампании и в операции в Сирии). Подчиняется Каспийской флотилии, дислоцируется в Каспийске.