Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин присвоил наименование гвардейской 41-й общевойсковой армии
Почетное наименование гвардейской присвоено 41-й общевойсковой Краснознаменной армии. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале опубликования правовой информации.
Армия удостоена почетного наименования «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
В нынешнем виде армия существует с 27 июля 1998 года, когда Президент РФ Борис Ельцин подписал указ о ее развертывании в городе Новосибирске на базе штаба Сибирского военного округа в связи с перебазированием последнего в Читу.
С 2010 года 41-я армия входит в состав Центрального военного округа. Ее соединения и воинские части дислоцированы на территории пяти регионов: Новосибирской, Омской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края.
Кроме того, Путин с аналогичной мотивировкой присвоил наименование гвардейских 49-й зенитной ракетной бригаде, 100-й отдельной бригаде разведки и 177-му отдельному полку морской пехоты.
100-я отдельная разведывательная бригада была сформирована как экспериментальная в 2009 году из частей 56-й десантно-штурмовой бригады, 10-й отдельной бригады специального назначения и других формирований спецназа. Входит в состав 58-й армии Южного военного округа, дислоцируется в Моздоке.
177-й отдельный полк морской пехоты был сформирован в 2018 году на основе 414-го отдельного батальона морской пехоты, созданного в 1999-м (батальон участвовал во второй чеченской кампании и в операции в Сирии). Подчиняется Каспийской флотилии, дислоцируется в Каспийске.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»