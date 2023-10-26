Путин поздравил 32-й инженерно-саперный полк и 119-ю ракетную бригаду с почетным званием

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав 32-го инженерно-саперного полка и 119-й ракетной бригады с присвоением почетного наименования «гвардейский». Телеграммы размещены на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность в том, что бойцы будут и впредь хранить верность Присяге и с честью служить Родине, надежно обеспечивая безопасность и мирную жизнь россиян.

Президент пожелал командованию и личному составу подразделений крепкого здоровья и успехов.