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Путин поздравил 32-й инженерно-саперный полк и 119-ю ракетную бригаду с почетным званием
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав 32-го инженерно-саперного полка и 119-й ракетной бригады с присвоением почетного наименования «гвардейский». Телеграммы размещены на сайте Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в сообщении.
Глава государства выразил уверенность в том, что бойцы будут и впредь хранить верность Присяге и с честью служить Родине, надежно обеспечивая безопасность и мирную жизнь россиян.
Президент пожелал командованию и личному составу подразделений крепкого здоровья и успехов.
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