Путин присвоил наименование «гвардейский» 99-му самоходному артиллерийскому полку

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил 99-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский». Указ опубликован на портале официальной информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.

Ранее почетное наименование получили 18-й штурмовой авиаполк, 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 18-я бригада армейской авиации, 238-я артиллерийская бригада, 32-й инженерно-саперный полк и 119-я ракетная бригада.