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Путин присвоил наименование «гвардейский» 99-му самоходному артиллерийскому полку
Президент России Владимир Путин присвоил 99-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский». Указ опубликован на портале официальной информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.
Ранее почетное наименование получили 18-й штурмовой авиаполк, 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 18-я бригада армейской авиации, 238-я артиллерийская бригада, 32-й инженерно-саперный полк и 119-я ракетная бригада.
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