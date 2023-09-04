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Путин присвоил 18-му штурмовому авиаполку наименование «гвардейский»
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил почетное наименование «гвардейский» 18-му штурмовому авиационному полку. Документ опубликован на портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в тексте.
Ранее почетное наименование получили 70-й мотострелковый полк, а также 8-я зенитная ракетная Шавлинской ордена Кутузова бригада, 18-я бригада армейской авиации, 107-я ракетная Мозырьской ордена Ленина, Краснознаменная бригада, 238-я артиллерийская бригада.
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