Путин присвоил 18-му штурмовому авиаполку наименование «гвардейский»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил почетное наименование «гвардейский» 18-му штурмовому авиационному полку. Документ опубликован на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в тексте.

Ранее почетное наименование получили 70-й мотострелковый полк, а также 8-я зенитная ракетная Шавлинской ордена Кутузова бригада, 18-я бригада армейской авиации, 107-я ракетная Мозырьской ордена Ленина, Краснознаменная бригада, 238-я артиллерийская бригада.