Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы»

Мелитополь и Мариуполь получили почетное звание «Город воинской славы». Соответствующие указы Президента РФ Владимира Путина появились на официальном портале правовой информации.

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества присвоить <...> звание Российской Федерации „Город воинской славы“», — говорится в тексте документов.

Сегодня на заседании оргкомитета «Победа» Путин рассказал, что города из новых регионов России претендуют на получение почетных званий. Так, помимо Мариуполя и Мелитополя, Луганск и Горловка подали заявки на получение звания «Город трудовой доблести».