Путин: Из новых регионов поступили заявки на звания городов трудовой и воинской доблести

Города из новых регионов России подали заявки для получения почетных званий. Это говорит об общности исторической памяти, ведь в годы Великой Отечественной на их территории шли тяжелейшие бои, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

«Как вы знаете, процесс присвоения звания „Город воинской славы“ был завершен в 2015 году. Его удостоены 45 российских городов. Сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. <...> Обращаю внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов Федерации», — заявил глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

Президент РАН Геннадий Красников отметил, что Луганск и Горловка претендуют на звание городов трудовой доблести. Он напомнил о подвиге молодогвардейцев и заметил, что шахтеры не только трудились на нужды фронта, но и участвовали в боевых действиях, «приняв мученическую смерть», защищая свою Родину.

Также он предложил присвоить звания городов воинской доблести Мелитополю и Мариуполю.