Путин присвоил Луганску и Горловке звание «Город трудовой доблести»

Горловка, Луганск и еще семь городов России получили звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

В список также вошли Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск. В документе отмечается, что почетное звание было присвоено «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Также сегодня Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы».