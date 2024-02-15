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Путин присвоил космонавту Сергею Корсакову звание Героя России
Президент Владимир Путин присвоил космонавту Сергею Корсакову почетное звание Героя Российской Федерации. Документ опубликован на портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС», – сказано в указе.
Кроме того, космонавту-испытателю отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина» было присвоено почетное звание «Летчик-космонавт РФ».
Корсаков родился в городе Фрунзе (сегодня Бишкек) Киргизской ССР (сегодня Кыргызстан). В 2022 году участвовал в экспедиции на МКС вместе с Денисом Матвеевым и Олегом Артемьевым. На МКС космонавты провели 195 суток и вернулись на Землю 29 сентября 2022 год.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин наградил госнаградами четырех татарстанцев, в том числе главу Новошешминского района Вячеслава Козлова.
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