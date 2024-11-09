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Культура 9 ноября 2024 10:17

Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда

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Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова удостоена звания Героя Труда РФ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Пахмутова отмечена «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», отмечается в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Присвоение звания приурочено к 95-летнему юбилею композитора, который отмечается сегодня.

Александра Пахмутова написала музыку более чем к 400 песням. Эти композиции входили в репертуар Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Софии Ротару и других известных артистов. Также ее музыка звучит в нескольких десятках художественных и документальных фильмов.

Мужем и соавтором Пахмутовой был поэт Николай Добронравов, скончавшийся в 2023 году.

#герой рф
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