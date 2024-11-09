Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда

Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова удостоена звания Героя Труда РФ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Пахмутова отмечена «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», отмечается в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Присвоение звания приурочено к 95-летнему юбилею композитора, который отмечается сегодня.

Александра Пахмутова написала музыку более чем к 400 песням. Эти композиции входили в репертуар Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Софии Ротару и других известных артистов. Также ее музыка звучит в нескольких десятках художественных и документальных фильмов.

Мужем и соавтором Пахмутовой был поэт Николай Добронравов, скончавшийся в 2023 году.