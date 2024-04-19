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Политика 19 апреля 2024 17:30

Путин присвоил двум татарстанцам звание заслуженного работника местного самоуправления РФ

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Два жителя Татарстана стали заслуженными работниками местного самоуправления РФ. Указ, подписанный Президентом Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации.

«За заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу», – уточняется в тексте.

Почетные звания присвоены главе Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского района Харису Гатиятову и заместителю главы Менделеевского района Лейсан Галеевой.

Тем же указом отмечен мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев – градоначальник награжден орденом Дружбы.

#Владимир Путин
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