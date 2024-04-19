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Путин присвоил двум татарстанцам звание заслуженного работника местного самоуправления РФ
Два жителя Татарстана стали заслуженными работниками местного самоуправления РФ. Указ, подписанный Президентом Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации.
«За заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу», – уточняется в тексте.
Почетные звания присвоены главе Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского района Харису Гатиятову и заместителю главы Менделеевского района Лейсан Галеевой.
Тем же указом отмечен мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев – градоначальник награжден орденом Дружбы.
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