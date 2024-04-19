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Путин наградил мэра Челнов орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В числе отмеченных граждан страны мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
«За заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы», – сказано в документе, размещенном на сайте правовой информации.
Ранее сообщалось, что Путин наградил гендиректора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину – дочь космонавта Юрия Гагарина – орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
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