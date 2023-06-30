news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 30 июня 2023 14:59

Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное звание «гвардейский»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский». Документ опубликован на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.

Ранее наименование «гвардейский» глава государства присвоил 39-му отдельному вертолетному полку, 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.

#Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное