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Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное звание «гвардейский»
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский». Документ опубликован на портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.
Ранее наименование «гвардейский» глава государства присвоил 39-му отдельному вертолетному полку, 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.
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