Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное звание «гвардейский»

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский». Документ опубликован на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в документе.

Ранее наименование «гвардейский» глава государства присвоил 39-му отдельному вертолетному полку, 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.