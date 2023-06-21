Путин присвоил 39 отдельному вертолетному полку наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 39 отдельному вертолетному полку. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов...», – сказано в тексте.

Также наименование «гвардейская» сегодня было присвоено 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.