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Общество 21 июня 2023 15:57

Путин присвоил 39 отдельному вертолетному полку наименование «гвардейский»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 39 отдельному вертолетному полку. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов...», – сказано в тексте.

Также наименование «гвардейская» сегодня было присвоено 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.

#Владимир Путин #почетные звания
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