Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская»

Почетное наименование «гвардейская» присвоил сегодня 53-й зенитной ракетной бригаде Президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование „гвардейская“ и впредь наименовать ее 53-я гвардейская зенитная ракетная бригада», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня.

Согласно данным из открытых источников, 53-я зенитная ракетная бригада входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

По версии Совместной следственной группы (JIT), авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде.