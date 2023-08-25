Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование четырем бригадам и одному полку. Указы опубликованы сегодня на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – говорится в тексте документов.

Почетное наименование «гвардейская» получили 18-я бригада армейской авиации, 238-я артиллерийская бригада, 8-я зенитная ракетная Шавлинской ордена Кутузова бригада, 107-я ракетная Мозырьской ордена Ленина, Краснознаменная бригада и 70-й мотострелковый полк.