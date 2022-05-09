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Официальная хроника
9 мая 2022  23:59

Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

В документе отмечается, что военнослужащие проявили «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». 

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее почетное наименование гвардейской Президент России присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде.

#Владимир Путин
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