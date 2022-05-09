Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В документе отмечается, что военнослужащие проявили «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее почетное наименование гвардейской Президент России присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде.