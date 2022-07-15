Путин приостановил действие дополнительной страховки для некоторых медиков

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым приостанавливается предоставление допстрахования для отдельных категорий медиков. Решение принято из-за стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

По новому формату поддержки ряд российских медработников начнет получать компенсационные выплаты в размере 25% от оклада. Средства предоставят сотрудникам медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с Covid-19 и проводят диагностику вируса.

Все страховые случаи, которые произошли до того, как постановление Кабмина вступило в силу, будут исполнены в полном объеме, уточняется в документе.