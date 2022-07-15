Медики, борющиеся с Covid-19, начнут получать выплаты в размере 25% от оклада

Медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусом, начнут получать компенсационные выплаты в размере 25% от оклада. Об этом говорится в постановлении Правительства, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада (оклада по воинской должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции», — отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Выплаты распространяются на врачей и медицинских работников с высшим (немедицинским) образованием. Также их будут получать средний, младший медперсонал, работающий в стационарах, участковые терапевты, педиатры, инфекционисты, сотрудники ФАП, оказывающие первую помощь пациентам, и другие работники медучреждений.