Путин принял участие в поднятии флага на построенном в Зеленодольске МРК «Наро-Фоминск»

Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии поднятия флага на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск», построенном в Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«„Наро-Фоминск“ — это <…> один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности, в свое время — из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции», — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин принял участие в церемонии поднятия флага на еще двух кораблях — фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко» (непосредственно, на построившем его судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге) и морском тральщике «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит», построенном на Средне-Невском судостроительном заводе Петербурга (по видеосвязи).

Церемония подъема военно-морского флага на кораблях означает их включение в состав Военно-морского флота России. Фрегат «Адмирал Головко» должен пополнить состав Северного флота, а МРК «Наро-Фоминск» и тральщик «Лев Чернавин» войдут в состав Балтийского флота.

«Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов», — выразил уверенность глава государства.

По словам Путина, на российских верфях в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов, в том числе три атомных подводных крейсера «Борей-А», пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М» и шесть дизельных подводных лодок.

«В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли», — упомянул Президент предприятие, на котором был построен «Наро-Фоминск».