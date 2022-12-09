В Зеленодольске спущен на воду ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России

фото: пресс-служба Минобороны России

Сегодня на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спущен на воду малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России. Это уже 11 корабль, построенный по проекту 21631 («Буян-М»), сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Наро-Фоминск» — многоцелевой корабль, предназначенный для охраны и защиты экономической зоны страны. Его отличает внушительный набор самого современного оружия на борту. Возможности малых ракетных кораблей данного проекта уже продемонстрированы в ходе военной операции в Сирии.

Как рассказали в ведомстве, такие суда производятся на татарстанском заводе с 2010 года. За это время из Зеленодольска для ВМФ России было направлено девять таких судов.

«Развернутое серийное строительство многоцелевых надводных кораблей позволяет обновлять надводную составляющую сил ВМФ в соответствии с планом, значительно усиливает потенциал флотов и повышает эффективность выполнения поставленных задач. Экипажи новых кораблей проходят обучение в Объединенном учебном центре ВМФ по современным программам», — заявил в преддверии церемонии главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.