Путин вручил отцу Владимира Жоги звезду Героя его сына

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Президент РФ Владимир Путин встретился с подполковником вооружённых сил ДНР Артёмом Жогой, отцом Героя России Владимира Жоги. Глава государства передал военнослужащему звезду Героя его сына, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Жога был командиром батальона «Спарта», он погиб в Донбассе. Звездой Героя России он был награжден посмертно.

«Сегодня, в День Победы, 9 мая, я вручаю вам звезду Героя вашего сына. К сожалению, его нет среди нас. Он ушел из наших рядов. Но он прожил свою жизнь ярко, красиво и погиб как герой, прикрывая собой в полном, в прямом смысле этого слова женщин, детей, своих земляков, своих соотечественников. Отдал свою жизнь за Родину», - передает ТАСС слова Владимира Путина.

Владимир Жога погиб 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации гражданских лиц из Волновахи.Звание Героя РФ посмертно было присвоено офицеру «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». Командир «Спарта» был также посмертно удостоен звания Героя ДНР.

