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Политика
30 ноября 2021  22:56

Путин примет верительные грамоты у послов 20 государств

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1 декабря Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у ряда вновь прибывших послов иностранных государств. Как сообщает пресс-служба Кремля, церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Планируется, что главе государства будут вручены верительные грамоты от представителей Словакии, Вьетнама, Нигерии, Гвинеи, Сомали, Ганы, Австрии, Мавритании, Таджикистана, Мьянмы, Бразилии, Анголы, Италии, Шри-Ланки, Бенина, Эквадора, Панамы, Эль-Сальвадора, Испании и Индии.

В предыдущей церемонии, прошедшей в мае, приняли участие послы 23 государств, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#путин владимир #верительные грамоты
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