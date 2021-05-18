Путин принял верительные грамоты у послов 23 стран

В Кремле состоялась церемония вручения Президенту РФ верительных грамот. В Александровском зале собрались 23 посла иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выступая на мероприятии, Владимир Путин отметил, что из-за пандемии Covid-19 церемония проходит с некоторыми ограничениями. Однако крайне важно, что она состоялась в Кремле в офлайн-формате.

«Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача — способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между представляемыми вами государствами и Россией, развитию плодотворных контактов в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях», — обратился российский лидер к участникам мероприятия.

Он также добавил, что Россия открыта для реализации совместных проектов, готова оказать всестороннюю поддержку со стороны властей, министерств и ведомств. Главный принцип работы России — это равноправие и учет интересов друг друга, невмешательство во внутренние дела государств и честное сотрудничество.

Верительные грамоты Президенту России вручили послы из Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканской Республики, Республики Чад, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.

Это первая в 2021 году церемония вручения верительных грамот, что означает начало дипломатической карьеры нового посла в РФ. Предыдущее мероприятие состоялось осенью 2020 года, тогда — в условиях ковидных ограничений — послы не подходили к Путину, чтобы лично вручить бумаги.