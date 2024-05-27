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Путин направил приветствие участникам XXVII ПМЭФ
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXVII Петербургского международного экономического форума. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Более четверти века форум предоставляет возможность политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира всесторонне обсуждать ключевые тенденции развития российской и глобальной экономик», — сказал глава государства.
Путин отметил, что участники мероприятий, организованных на полях ПМЭФ, обмениваются мнениями о способах продвижения международной кооперации, о стимулировании научно-технического прогресса, об эффективном противостоянии различным вызовам и о развитии человеческого капитала.
Тема форума этого года («Основа многополярного мира — формирование новых точек роста») является весьма актуальной, поскольку всё больше членов мирового сообщества выступает за построение справедливой и демократической системы международных отношений, которая опирается на принципы равноправия, на учет интересов друг друга и уважение к культурному и цивилизационному многообразию стран и их народов, подчеркнул Президент РФ.
Он добавил, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами и готова к совместной работе, призванной решить современные экономические, социальные и научно-технологические задачи.
Российский лидер выразил надежду на то, что ПМЭФ даст старт новым перспективным инициативам и проектам и послужит наращиванию сотрудничества между странами и народами.
XXVII Петербургский международный экономический форум пройдет 5–8 июня 2024 года.
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