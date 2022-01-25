Путин пригласил студентов поучаствовать в Международном математическом конгрессе

Президент РФ Владимир Путин предложил выдающимся студентам и их преподавателям в области точных наук принять участие в Международном математическом конгрессе, который состоится в Санкт-Петербурге летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И конечно, мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран мира. В этой связи хотел бы пригласить вас, ваших профессоров, преподавателей к участию в Международном математическом конгрессе, который летом этого года, как вы знаете, пройдет в Санкт-Петербурге», — заявил глава государства на встрече со студенческим сообществом в режиме видеоконференции.

Он отметил, что доступность подготовки по математике и информатике — это принципиальная задача для правительства России и по данным направлениям уже распределено более половины бюджетных мест в вузах.

«Математика — это, безусловно, наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей.Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, в финансах, медицине, генетике — да где угодно», — подчеркнул Путин.

Ранее Президент поздравил всех российский студентов с Татьяниным днем.