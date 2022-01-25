Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» поздравил с Днем российского студенчества учащихся профессиональных и высших учебных заведений.

«Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь, ординаторов, аспирантов, а также, конечно, и школьников, которые пока только готовятся к поступлению в вуз», — сказал российский лидер.

Путин поздравил и взрослых граждан России, уже давно завершивших обучение, заметив, что «память о студенческом братстве» остается с человеком на всю жизнь.