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Ру Тат
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Политика
28 декабря 2021  17:03

Путин пригласил Президента Казахстана в Россию в начале следующего года

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Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева приехать в Россию с визитом в начале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что после неофициального саммита лидеров стран СНГ, который прошел сегодня в Санкт-Петербурге, Путин и Токаев отдельно пообщались по вопросам развития двусторонних российско-казахстанских отношений.

Основной темой для обсуждения стало развитие сотрудничества в области образования, цифровизации и энергетики.

Ранее российский лидер также пообщался на тему экономики с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

#Владимир Путин #россия и казахстан #СНГ
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