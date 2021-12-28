Путин пригласил Президента Казахстана в Россию в начале следующего года

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева приехать в Россию с визитом в начале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что после неофициального саммита лидеров стран СНГ, который прошел сегодня в Санкт-Петербурге, Путин и Токаев отдельно пообщались по вопросам развития двусторонних российско-казахстанских отношений.

Основной темой для обсуждения стало развитие сотрудничества в области образования, цифровизации и энергетики.

Ранее российский лидер также пообщался на тему экономики с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.