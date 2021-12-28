Путин: Экономические механизмы, созданные совместно с Казахстаном, работают эффективно

Несмотря на влияние эпидемии коронавируса на мировую экономику, все инструменты и механизмы, которые разработали Россия и Казахстан, работают эффективно и успешно, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с экс-лидером республики Нурсултаном Наразбаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире надо сказать, что те механизмы и инструменты, которые мы отработали вместе с Вами в своё время, работают и работают эффективно», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что в 2020 году — в самом сложном году пандемии — спад в экономике составил всего лишь 4%, благодаря сотрудничеству двух стран.

«Зато за первые девять месяцев текущего года рост свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьёзный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана — с президентом, с правительством», — отметил Путин.

Он поблагодарил Назарбаева, который, в свое время, выступил инициатором создания Евразийского экономического союза.

28 декабря в Санкт-Петербурге проводится неформальный саммит стран СНГ.