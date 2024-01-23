Путин пригласил ас-Сиси на саммит БРИКС в Казани

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин пригласил египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммит стран БРИКС, который состоится в октябре в Казани.

«Ждем Вас, уважаемый господин Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года», – сказал глава государства во время церемонии, на которой был дан старт строительству 4-го энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

Президент отметил, что «перспективные возможности для наращивания плодотворного сотрудничества открываются в связи со вступлением Египта в БРИКС».

«Подчеркну, что Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать всё возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения», – сказал Путин.

Он уточнил, что по линии БРИКС запланировано провести более 200 мероприятий, и выразил надежду на то, что представители Египта примут в событиях самое деятельное участие.

Саммит БРИКС пройдет в столице республики в октябре, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.