Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин прибыл в Мурманскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в Мурманскую область, сообщает ТАСС.
Напомним, предыдущим регионом, который посетил глава государства, стал Дагестан. «Татар-информ» рассказывал историю девушки, которая вместе с другими жителями ожидала прибытия Президента в Дербент, чтобы сделать с ним фото и выразить ему свою поддержку.
В конце прошлой недели в передаче «Москва. Кремль. Путин» анонсировали поездку Владимира Путина в один из российских регионов. Однако какой именно субъект посетит Президент, в программе не уточнили.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»