Президент России Владимир Путин прибыл в Мурманскую область, сообщает ТАСС.

Напомним, предыдущим регионом, который посетил глава государства, стал Дагестан. «Татар-информ» рассказывал историю девушки, которая вместе с другими жителями ожидала прибытия Президента в Дербент, чтобы сделать с ним фото и выразить ему свою поддержку.

В конце прошлой недели в передаче «Москва. Кремль. Путин» анонсировали поездку Владимира Путина в один из российских регионов. Однако какой именно субъект посетит Президент, в программе не уточнили.