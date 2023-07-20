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Политика 20 июля 2023 19:46

Путин прибыл в Мурманскую область

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Президент России Владимир Путин прибыл в Мурманскую область, сообщает ТАСС.

Напомним, предыдущим регионом, который посетил глава государства, стал Дагестан. «Татар-информ» рассказывал историю девушки, которая вместе с другими жителями ожидала прибытия Президента в Дербент, чтобы сделать с ним фото и выразить ему свою поддержку.

В конце прошлой недели в передаче «Москва. Кремль. Путин» анонсировали поездку Владимира Путина в один из российских регионов. Однако какой именно субъект посетит Президент, в программе не уточнили.

#Владимир Путин #мурманская область
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