Песков ответил на сообщения, что Путин пытается принудить Беларусь к участию в СВО

Президент России Владимир Путин не намерен «принуждать» белорусского коллегу Александра Лукашенко к участию в спецоперации на Украине. Подобные сообщения о якобы «цели» поездки российского лидера в Минск глупы и необоснованны, подчеркнул в беседе со СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что Путин и Лукашенко действительно планируют обсудить военные вопросы, однако о призыве подключиться к СВО речи не идет.

«Сегодня на переговорах Путина и Лукашенко будет возможность поговорить по военным вопросам, учитывая турбулентность», — заметил он.

В заключение Песков посоветовал относиться к подобным сообщениям «как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям».